Cologno Monzese si ricopre di graffiti: "Sindaco Rocchi dimissioni, eversivo nazista"

Diversi graffiti che incitano l'attuale sindaco di Cologno Monzese, Angelo Rocchi a dimettersi, definendolo un "eversivo nazista", sono comparsi per tutta la città a nord-est di Milano. A queste offese il primo cittadino ha risposto dicendo che lui andrà comunque avanti senza farsi intimidire. Le scritte, a opera di ignoti, accusano Rocchi di appartenere all'estrema destra e lo invitano ad abbandonare il suo mandato.

"Tutti i giorni mi alzo con l'intenzione di dare il meglio per la nostra città", ha scritto Rocchi commendano il contenuto dei graffiti, "una forza interiore mi spinge a restituire a tutti i colognesi una città più bella, pulita, attrattiva, lavorando sodo senza prestare il fianco ad offese e critiche gratuite". I messaggi contro il sindaco comparsi su diversi arredi urbani definiscono Rocchi un nazista, augurandogli di finire in galera. "Se sto antipatico a questi 'democratici' professionisti del degrado", ha continuato il primo cittadino, "significa che sono sulla strada giusta. Non sono di certo queste offese a fermare il grande lavoro che stiamo facendo".

La scorsa primavera una bufera di polemiche aveva investito l'amministrazione comunale di Cologno a causa di una rievocazione storica della seconda guerra mondiale, organizzata nella cittadina. A criticare l'iniziativa erano state alcune sigle politiche di opposizione, Anpi e Aned. Rocchi, che già all'epoca si era detto preoccupato per una reazione "frutto di un'informazione distorta da parte della sinistra colognese", anche nel caso dei graffiti ha puntato il dito contro l'opposizione, la quale, fatta eccezione per il consigliere Alessandro Del Corno, non avrebbe espresso solidarietà al primo cittadino per quanto avvenuto.