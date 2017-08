Grigliata di pesce e torneo di calcetto in piazza Scala: la protesta di Ferragosto al Comune

Grigliata di pesce, laboratorio di circo e giocoleria, giochi da tavolo, mercatino di scambio e riuso e campetto da calcio a 3. E' questo il programma di quello che farà il 'Comitato abitanti San Siro - AS.I.A-USB Milano', martedì 15 agosto, giorno di Ferragosto, a partire dalle 18 in piazza della Scala.

La manifestazione di Ferragosto in piazza Scala

"Saremo a palazzo Marino, in quel centro della città spesso sordo ai bisogni di chi vive il territorio, a partire dalle sue periferie: una giornata per trasformare piazza della Scala in un luogo di alternativa culturale, di solidarietà e di lotta per il diritto all’abitare", scrivono in un comunicato.

"L’estate in città - proseguono - è un’occasione per organizzare momenti di resistenza e di alternativa culturale, a partire dalla difesa di spazi e case occupate per necessità ma anche l’estate nella metropoli per viversi la città e i quartieri in un altro modo: solidale, sostenibile e ribelle a chi vorrebbe una città assopita e addormentata, nel caldo torrido d’agosto".

"Il 15 agosto saremo a palazzo Marino, come tutti i giorni siamo nei nostri territori a costruire alternative possibili alla crisi, alla svendita di tutto ciò che è pubblico, a quelle politiche neoliberiste che continuano a speculare su persone senza casa e su case senza persone, portando migliaia di persone a vivere senza i diritti fondamentali, come quello alla residenza. Una giornata di festa e di lotta, con grigliata di pesce a volontà, buona compagnia e attività di gioco per grandi e piccini; riprendiamoci spazi e diritti contro sfratti e sgomberi, per una città solidale e ribelle!"

Le critiche di De Corato

Molto critico Riccardo De Corato, ex vice sindaco di Milano: "E' una vergogna che l'uomo di Expo diventato Sindaco di Milano autorizzi una simile sceneggiata, di no-global, antagonisti e abusivi, davanti alla casa di tutti i milanesi e difronte al Teatro lirico più famoso del mondo, mentre il centro di Milano e affollato di stranieri come noin mai".