Milano Pride, il Movimento 5 Stelle sarà presente con un carro: "Nessun passo indietro"

Il M5S Lombardia parteciperà sabato 29 giugno al Milano Pride 2019. Per l’occasione il gruppo consiliare, insieme al gruppo comunale e agli attivisti di Milano hanno organizzato un carro.

Monica Forte, consigliere regionale del M5S Lombardia, spiega: “Saremo in piazza a Milano con orgoglio per celebrare con migliaia di cittadini i cinquant’anni dei moti di Stonewall, l’avvio del movimento LGBT globale. Il giugno 1969 segna uno spartiacque nella Storia contemporanea tra un prima di invisibilità e sofferenza per gay, lesbiche e trans e un dopo fatto di diversità, fierezza, bellezza e uguaglianza. Saremo riconoscibili grazie a una maglietta gialla con la scritta ‘Movimento 5 Stelle Nessun passo indietro’. È questo il nostro spirito: la nostra presenza vuole ribadire la nostra adesione alla lotta contro ogni forma di discriminazione, il nostro netto ‘no’ all’omo-bi-transfobia e la nostra volontà di promuovere i valori di uguaglianza di tutti e tutte. Il nostro Pride è il 29 giugno ed è tutti i giorni. Proprio per questo invitiamo tutti e tutte a partecipare alla manifestazione”.

Simone Sollazzo, capogruppo M5S a Palazzo Marino aggiunge: “Anche dal Comune di Milano faremo sentire il nostro pieno sostegno al Pride per una società inclusiva dei diritti di tutti, senza alcuna distinzione. Stesso amore, stesso diritti”.