Bersani e Pisapia si "uniscono" a Palazzo Marino: nasce il gruppo Insieme x Milano

Appena nato, è già il secondo gruppo in consiglio comunale. Si chiama "Insieme X Milano" e si rifà ai progetti nazionali di Articolo 1 e Campo Progressista: ovvero Bersani e Pisapia.

E' composto dai due consiglieri comunali di Sinistra x Milano (Paolo Limonta e Anita Pirovano), dai due consiglieri che hanno lasciato il Pd per aderire ad Articolo 1 (David Gentili e Natascia Tosoni) e da Emmanuel Conte, eletto con la lista civica di Giuseppe Sala.

«Sono venuti da me a confermarmi la volontà di lavorare insieme sugli obiettivi della giunta. Mi sembra una conseguenza naturale di quello che sta succedendo a livello nazionale», ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

«La nascita del Gruppo consiliare “Insieme per Milano” è un fatto politico importante e segna una tappa significativa dopo la Piazza Santi Apostoli a Roma del 1 Luglio. Il gruppo sarà un riferimento per i tanti che in questi mesi hanno animato percorsi politici e civici, da Articolo 1 a Campo Progressista, e che oggi sono impegnati nella ricostruzione di un nuovo centrosinistra», ha dichiarato Francesco Laforgia, coordinatore provinciale di Articolo 1.

«Il nuovo gruppo di maggioranza , secondo per numero di componenti in Consiglio, include storie diverse unite dal coraggio e dall’entusiasmo di aprire una stagione nuova per arrivare a dare una nuova casa aperta a un popolo del centrosinistra che rischia di essere sempre più spaesato», ha commentato Alessandro Capelli, portavoce nazionale di Campo Progressista.