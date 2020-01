Sollazzo (M5S): "Sala folgorato sulla via di Damasco. Si investa in sicurezza e manutenzione mezzi ATM"

“Il Sindaco Beppe Sala promette che sulla linea 90/91 verrà aumentato il numero degli addetti alla sicurezza nelle ore serali. Dopo anni finalmente Sala sembra essersi svegliato dal sogno del Modello Milano e si accorge dell’emergenza sicurezza. Peccato che il M5S, insieme alle altre opposizioni, prova a farglielo capire almeno dal 2016 quando è iniziata la consiliatura", scrive in una nota delle scorse ore Simone Sollazzo, capogruppo M5S in Comune.

"Chiedo inoltre al Sindaco che gli introiti derivanti dai rincari Atm vengano utilizzati per investimenti in sicurezza e manutenzione dei mezzi ATM, come il M5S aveva richiesto quest’estate con un emendamento clamorosamente bocciato dalla maggioranza. Evidentemente il Sindaco è stato folgorato sulla via di Damasco... Ovviamente il M5S vigilerà e farà fiato sul collo della Giunta per vedere se effettivamente verranno mantenute le numerose promesse del Sindaco”, conclude Sollazzo, a commento la promessa del Sindaco Sala di aumentare gli addetti alla sicurezza sulla linea 90/91 nelle ore serali.