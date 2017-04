E' polemica sul festival della canapa. "Ma noi vogliamo solo informare sugli usi della pianta"

E' polemica sull'HempFest che si tiene al Lambretto Studios di via Arrighi, a Lambrate. Ha fatto molto rumore soprattutto il "corso di coltivazione", con la partecipazione di due parlamentari del Movimento 5 Stelle, ma in generale non a tutti è piaciuta l'idea di "festeggiare la cannabis" in occasione, peraltro, di quella che è (il 20 aprile) la giornata mondiale, con eventi simili in tutto il Pianeta.

Si parte alle quattro e venti del pomeriggio, si finisce alle quattro e venti di notte. La politica, non appena si è accorta dell'evento, non ha fatto mancare polemiche. Contro l'HempFest si sono scagliati soprattutto gli esponenti di Fratelli d'Italia e della Lega Nord, in nome della legalità. E lo stesso ha fatto il gruppo Facebook Lambrate Informa, con un post in cui si attacca la location («strada dissestata chiusa senza uscita, lo facciamo presente agli operatori del 118»), ma anche la manifestazione in sé («saranno dodici ore di consumazione di marijuana a ritmo di musica jazz astrale, psichedelica acida, naturalistica cosmica»).

A tutti cerca di rispondere l'organizzazione. «Questa manifestazione - si legge in una nota - rispetta tutti i termini di legge in vigore. Cercare di ostacolare l'edizione italiana di un circuito internazionale renderebbe l'Italia l'unica nazione a non partecipare». L'organizzazione ribadisce che la pianta di canapa «in tutto il mondo è largamente utilizzata per infiniti scopi, a partire da quello terapeutico e di sostenibilità del nostro Pianeta» e sottolinea che lo scopo del festival è la divulgazione e l'informazione sugli utilizzi della pianta.

«L'evento è vietato ai minori di 18 anni, ed è vietato consumare qualsiasi sostanza stupefacente all'interno della struttura che ospita la manifestazione», si legge ancora nella nota ufficiale degli organizzatori del 4.20 HempFest.