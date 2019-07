Incendi di rifiuti in Lombardia, la proposta: "Istituire nuclei di polizia ambientale "

L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, è intervenuto in Aula consigliare merito all'indagine conoscitiva sullo 'stoccaggio e traffico illecito di rifiuti in relazione all'aumento dei casi di incendio e con particolare attenzione alla presenza delle organizzazioni criminali nel ciclo dei rifiuti'.

"Anche a seguito di vari incendi presso depositi e luoghi di accumulo - ha sottolineato l'assessore De Corato - ci siamo attivati per promuovere ed istituire, inizialmente in via sperimentale, nuclei in materia di sicurezza urbana ed ambientale. Lo scorso 11 aprile abbiamo illustrato a tutti i comuni capoluogo di provincia e alla Citta' Metropolitana di Milano, la proposta della Regione. Per l'attuazione di questo accordo la Regione concorre riconoscendo agli enti un contributo relativo agli interventi di sicurezza urbana ed ambientale di circa 1,8 milioni per il triennio 2019-2021".

La proposta di De Corato

"Ad oggi - ha aggiunto - hanno espresso la volonta' di massima di aderire i Comuni di Como, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Varese. Hanno motivato l'impossibilita' ad aderire per carenza di personale le amministrazioni comunali di Lecco, Monza e Sondrio. Gli altri comuni capoluogo, benche' sollecitati, non hanno ancora dato riscontro".

"Tra l'altro - ha ribadito De Corato - la legge 6 del 2015 prevede l'istituzione di 'nuclei di Polizia locale' e definisce le modalita' di organizzazione e attivazione degli stessi. Uno strumento organizzativo ed operativo che vede la Regione come promotore di accordi tra gli enti locali con le Prefetture direttamente interessate. Il mio auspicio e' che si possa fare in fretta, anche alla luce degli ultimi episodi di cronaca".