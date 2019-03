Strage sfiorata in bus, il Pd: "Prevenire i casi come questo"

Il caso del bus pieno di ragazzini a cui l'autista ha dato fuoco nel pomeriggio del 20 marzo sulla Paullese a San Donato, dopo averlo dirottato, apre anche un dibattito su come sia possibile prevenire episodi come questo. Soprattutto visto che Osseynou Sy aveva alcuni precedenti penali.

Le molestie e la guida in stato d'ebbrezza del passato dell'uomo avrebbero potuto rappresentare, forse, un motivo di non assunzione da parte di un'impresa come Autoguidovie. Che, però, non ne sapeva alcunché. Così il Partito Democratico ha presentato una mozione urgente nell'aula del consiglio regionale.

"I primi firmatari della proposta sono Carmela Rozza e Matteo Piloni. "La guida di un autobus o di un pullman comporta la responsabilità per l’incolumità di tante persone, quindi è davvero importante sapere se gli autisti sono nel pieno delle loro facoltà e hanno comportamenti corretti. La Regione Lombardia, toccata da questo avvenimento, chieda al governo di porre dei correttivi alle normative e alle prassi vigenti per ridurre in modo consistente il rischio che casi del genere tornino a verificarsi".