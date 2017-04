Malore per Mario Barboni, consigliere regionale del Pd: è in terapia intensiva

Sarebbe fuori pericolo il consigliere regionale lombardo Mario Barboni, del Partito Democratico: il politico bergamasco è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII in seguito ad un infarto.

Barboni, 59 anni, si è sentito male durante una iniziativa pubblica in una palestra di Zandobio venerdì mattina. Un medico presente sul posto lo ha subito soccorso utilizzando il defibrillatore in attesa che arrivassero i sanitari del 118. Tutti i gruppi politici del Pirellone e i membri della giunta hanno espresso la loro solidarietà e i loro auguri per una pronta guarigione.