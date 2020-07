Difende la scritta antirazzista in piazza Gramsci: insulti sessisti per assessora del Municipio 8

Avere sostenuto l'iniziativa della realizzazione della scritta "Human Black Migrant Lives Matter" ("le vite dei migranti neri contano") sta costando una marea di insulti sessisti su Facebook all'assessora del Municipio 8 all'educazione e cultura Giulia Pelucchi, esponente del Partito democratico.

«Un altra da coprire col burka presto... andrà in Africa a aiutare i bimbi di 30 anni?? Ma sono parecchie le sinistre amanti del cetriolo nero», scrive (incredibile ma vero) una donna a commento. Un'altra donna chiosa: «Bell'esempio che da come Assessore alla cultura, educazione. Si è messa in ginocchio come la Boldrini?». Una terza donna tira in ballo l'infibulazione e "suggerisce": «Fatevi anche quella». Una quarta donna, che nell'immagine di profilo ha lo slogan "#forzaLombardia#" su sfondo verde, commenta: «Non vedo l'ora che si faccia una bella pulizia di queste personcine così brave come dice lei». Una quinta donna, che invece nell'immagine di profilo ha la foto di Matteo Salvini, scrive: «Lei è melma e sa cosa intendo».

Messaggi pesantemente sessisti oltre che d'insulti. Che probabilmente avranno come conseguenza una serie di denunce alla magistratura. Messaggi che, di fronte ad una scritta temporanea in solidarietà a quanto avvenuto a Minneapolis con la morte di Gerge Floyd, attaccano una donna in quanto tale, oltre che per le sue idee, con un linguaggio che travalica il semplice insulto e sfocia, come si è visto, nel sessismo.

Il tutto è avvenuto sulla pagina Facebook del parlamentare milanese leghista Alessandro Morelli, che aveva postato la notizia della realizzazione della scritta aggiungendo che si trattava di «imbrattamento» e che «il senso civico dovrebbe insegnare che certe cose non si fanno». Pelucchi aveva risposto che «la scritta, temporanea perché fatta con vernici ad acqua, è autorizzata» e aveva aggiunto l'invito a Morelli a recarsi «in via Bolla chea bbiamo tanto bisognoo da anni che Aler si occupi delle occupazioni abusive».

I messaggi di solidarietà

Immediata la solidarietà a Pelucchi da parte di numerosi esponenti politici milanesi. Tra questi Simone Zambelli, presidente del Municipio 8 di cui Pelucchi è assessora. «Ieri sera parecchi ragazzi e ragazze hanno realizzato in piazza Gramsci la scritta "Human black migrant lives matter". Questo è accaduto in molte città del mondo e anche a Milano, nel Municipio 8 di Milano. Da ieri sera, la mia assessora Giulia Pelucchi, che ha sostenuto l'iniziativa, è oggetto di insulti pesantissimi, volgari e sessisti. Giulia e il Municipio 8 hanno le spalle larghe, ma questo clima violento e intimidatorio fa davvero schifo. A Giulia dico semplicemente che l'odio e la volgarità temono la bellezza. Li sconfiggeremo con un sorriso. Adelante!».

«Solidarietà e un abbraccio a Giulia Pelucchi - è il commento della segretaria del Pd Milano Metropolitana Silvia Roggiani -. Ancora una volta si sceglie una donna, come bersaglio dell'odiosa macchina del fango. A Giulia vogliamo dire che non è sola. Nessuno spazio, mai, ai predicatori di odio e razzismo». E Anita Pirovano, consigliera comunale di Milano Progressista, scrive su Facebook: «Un abbraccio di solidarietà a lei che ha tutta la mia stima e sostegno».