Riciclaggio, perquisita la casa di Irene Pivetti a Milano

Perquisizione della guardia di finanza nell'abitazione milanese di Irene Pivetti, ex presidente della Camera dei Deputati, nell'ambito di una inchiesta per riciclaggio. E' successo martedì mattina. Le fiamme gialle stanno perquisendo anche le sedi di alcune società riconducibili alla Pivetti. L'indagne è condotta da tempo dalla procura di Milano e non è legata al recente caso delle mascherine importate dalla Cina.

Il caso delle mascherine

Durante la pandemia di Covid-19, la guardia di finanza ha sequestrato mezzo milione di mascherine importate dalla Cina dall'azienda Only Logistic, di proprietà della Pivetti, in quanto ritenute di scarsa qualità. I finanzieri, coordinati da quattro procure italiane (Savona, Siracusa, Roma e Imperia), hanno rintracciato fatture per la cessione alla protezione civile di 15 milioni di mascherine in totale, per un corrispettivo pagato di 25 milioni di euro.

L'ex presidente della Camera è stata per questo indagata, con altre quattro persone, per frode in commercio e altri reati. In particolare l'importazione è avvenuta in regime di esenzione Iva perché i dispositivi erano destinati alla protezione civile. La guardia di finanza ha anche bloccato un milione e mezzo di euro dai conti della società.

Il 1 luglio, presso il tribunale di Savona, è fissata l'udienza del Riesame per decidere sul dissequestro delle mascherine. Vicenda che, comunque, non ha a che fare con le perquisizioni in corso martedì 9 giugno.