Arrestato lo stalker di Lara Comi, eurodeputata: è un ex candidato sindaco di Sel e Italia dei valori

"Questo pomeriggio le forze dell'ordine hanno provveduto all'arresto del mio stalker che purtroppo da mesi e mesi minacciava la mia serenità e la mia libertà". E' quanto ha reso noto nelle scorse ore Lara Comi, eurodeputato lombardo di Forza Italia e vice capogruppo del Partito Popolare Europeo.

"Desidero per questo ringraziare la Polizia di Stato, che mi è sempre stata vicina, con in particolare il prefetto Gabrielli, la Procura di Lecco che si e' attivata subito con il provvedimento di arresto e quella di Busto Arsizio. Purtroppo - ha proseguito l'europarlamentare - la cronaca di questi giorni continua ad offrire storie terribili, finite in tragedia. Per questo il mio impegno per una nuova cultura del rispetto delle donne e per la piena applicazione delle norme contro la violenza continuerà con maggior impegno".

L'arrestato è un imprenditore delle energie rinnovabili, G. B., 47 anni. Originario di San Dona', vive a Jesolo. Era stato, in questa cittadina, candidato sindaco per Sel e Italia dei valori nel 2012. Voleva dare alla Comi un "anello di fidanzamento" e aveva guidato fino a Lecco dove l'esponente forzista stava partecipando a una partita di calcio delle parlamentari italiane.

Notato dalla Digos, è stato ammanettato e portato in questura con una volante. Da tempo era ossessionato dalla Comi, con inviti, richieste oppressive, e non si capacitava "che lei non lo accettasse". La seguiva a ogni evento pubblico e studiava meticolosamente la sua agenda.