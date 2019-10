L'interista La Russa e lo "scivolone" su Lukaku: «Centravanti confuso col pisello grande»

"Scivolone" sui social di Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia e tifosissimo dell'Inter, dopo il "derby d'Italia" perso dai nerazzurri a San Siro per 1-2 contro la Juventus, sconfitta che è valsa anche la perdita del primato in classifica. Il politico, su Facebook e Twitter, ha lasciato un commento sarcastico riguardo a Lukaku, neo acquisto interista, a confronto con Icardi che, come è noto, ha lasciato la squadra.

«Direi che la morale della partita è che l’Inter ha cambiato un grande centravanti col pisello confuso con un centravanti confuso dal pisello grande», il post. Un'assonanza evidente con una famosa pubblicità (di un pennello) ma anche un commento ingeneroso che, a molti, è parso quantomeno inopportuno, soprattutto dopo la bufera sul razzismo.

«Forse il tweet è esagerato ma io sono un nostalgico del gioco di Icardi, che contro la Juventus segnava sempre», ha cercato di rimediare il senatore di origini siciliane (ma milanesissimo d'adozione). «Poi, per carità, la società avrà avuto le sue ragioni a cederlo al Psg». E poi La Russa ha proseguito analizzando la partita («gli episodi avrebbero potuto premiarci») e la "rosa", nonché il nuovo tecnico Conte («è diventato il mio idolo»).

Lukaku e il razzismo

L'attaccante nerazzurro è rimasto vittima di episodi spiacevoli. Un opinionista di Telelombardia ha affermato che per fermarlo bisognerebbe andare lì «con dieci banane»; e la "sua" curva, quella nerazzurra, dopo le lamentele del giocatore sui "buu" razzisti a Cagliari, gli ha scritto una lettera aperta per spiegare che quello non sarebbe un atteggiamento razzista bensì di "paura" nei suoi confronti da parte dei tifosi avversari. Una spiegazione non gradita ad un altro politico interista, Michele Usuelli di +Europa, consigliere regionale, che ha proposto alla curva Nord un convegno per confrontarsi sul tema. Proposta per ora non accolta.