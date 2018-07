Festa di Lealtà Azione, 22 sindaci scrivono una lettera aperta: "Impeditela"

Si avvicina il weekend del 6 e 7 luglio e la Festa del sole (organizzata da Lealtà Azione) ad Abbiategrasso, in un'area concessa dalla giunta di centrodestra; e si intensificano le polemiche sulla kermesse, che fa sempre discutere. Ora 22 sindaci della zona hanno scritto una lettera aperta in cui si dissociano totalmente dallo svolgimento della festa e chiedono lo stop all'evento.

Diverse le estrazioni politiche: molti di questi sindaci sono di sinistra, come il sandonatese Andrea Checchi o il trezzanese Fabio Bottero, ma non mancano primi cittadini di centrodestra. "I sindaci - si legge - auspicano che la manifestazione venga cancellata per rispetto della dignità del nostro territorio che orgogliosamente rappresentiamo". I primi cittadini ricordano di avere giurato sulla Costituzione radicata sui valori dell'antifascismo.

Molta preoccupazione anche per il fatto che alla Festa del sole sia stata annunciata la partecipazione di non pochi esponenti di centrodestra tra cui parlamentari (Jari Colla, Igor Iezzi, Walter De Vecchis e Paolo Grimoldi della Lega, Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia) e assessori regionali (Stefano Bruno Galli della lista Fontana e Giulio Gallera di Forza Italia). Una sorta di "legittimazione" che, in realtà, non è nuova. Lealtà Azione, infatti, collabora da tempo con la Lega e con il Carroccio ha eletto, nel 2016, Stefano Pavesi nel consiglio di Municipio 8 di Milano.

Chi ha firmato; il presidio antifascista

Ed ecco i sindaci firmatari della lettera: sono i primi cittadini di Albairate, Giovanni Pioltini; di Bubbiano, Stefano Cantoni; di Calvignasco, Giuseppe Gandini; di Cassinetta di Lugagnano, Michele Bona; di Gaggiano, Sergio Perfetti; di Gudo Visconti, Omar Cirulli; di Morimondo, Marco Marelli; di Rosate, Daniele Del Ben; di Zelo Surrigone, Gabriella Raimondo; di Binasco, Riccardo Benvegnù; di Buccinasco, Rino Pruiti; di Carpiano, Paolo Branca; di Cesano Boscone, Alfredo Simone Negri; di Lacchiarella, Antonella Violi; di Locate Triulzi, Davide Serranò; di Noviglio, Nadia Verduci; di Pieve Emanuele, Paolo Festa; di Rozzano, Barbara Agogliati; di San Donato Milanese, Andrea Checchi; di Trezzano sul Naviglio, Fabio Bottero; di Vernate, Carmela Manduca e di Zibido San Giacomo, Sonia Margherita Bello.

In concomitanza con la kermesse e sempre ad Abbiategrasso (in piazza Castello) è stato organizzato un presidio antifascista, per il 6 e 7 luglio, promosso dall'Anpi provinciale di Milano e a cui hanno aderito l'Unione comunità ebraiche, l'Aned, i partigiani cristinai, Cgil, Cisl, Uil, Acli, diversi partiti di centrosinistra e la senatrice a vita Liliana Segre.