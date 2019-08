Pontida, la Lega stampa le magliette in russo ma sbaglia la traduzione

I dirigenti della Lega in provincia di Bergamo hanno voglia di scherzarci su, anche se l'inchiesta Moscopoli potrebbe diventare un tornado per il loro partito, e nel preparare la tradizionale festa di Pontida (dall'8 al 18 agosto) hanno deciso di stampare qualche maglietta con scritte in lingua russa, incappando però in un errore di traduzione.

Tutti quelli che hanno usato Google Translator o il traduttore di Facebook lo sanno: tradurre con questi mezzi dal russo, dal bielorusso o dall'ucraino non porta a risultati pienamente affidabili. E c'è da dire che di leghisti che conoscono il russo (o addirittura di russe militanti leghiste!) ce n'è. Ma Christian Colleoni, referente della Lega nella zona e reduce, da capolista del Carroccio, da una cocente sconfitta a Brembate (dove la Lega ha preso il 51% alle europee e il 21,4% alle comunali nello stesso giorno), ora liquida la cosa come una "gogliardata" ma promette che verranno ristampate in modo corretto.

La scritta voleva essere "festa di Pontida", mentre risulta "partito di Pontida". Ovviamente Colleoni ritiene che l'inchiesta Moscopoli (per la quale sono indagati Gianluca Savoini e altri) sia aria fritta, che tutto si sgonfierà. E ricorda che la Lega ha una tradizione di feste e tesseramenti per autofinanziare l'attività politica. Anche se l'audio diffuso da Buzznet parla chiaro (ed è pure piuttosto grave quando uno degli italiani accenna a spedire nei Gulag gli avversari politici).

In attesa comunque di vedere come finirà l'inchiesta, sappiamo già come finiranno le magliette con la traduzione sbagliata: saranno accantonate e sostituite con quelle corrette. Anche perché online i militanti sembrano aver apprezzato l'idea, e chiedono dove e come si possono comprare. Per la cronaca, saranno disponibili direttamente alla festa. Con la scritta corretta.