In Lombardia il garante della tutela delle vittime di reato. Nominata Aldrovandi, avvocatessa "di ferro"

La Lombardia ha il garante per la tutela delle vittime di reato. Il consiglio regionale, martedì 19 marzo, ha approvato la proposta di legge che istituisce questa figura. La proposta era stata presentata da Viviana Beccalossi del Gruppo Misto (centrodestra). "Mi auguro che questa grande novità faccia da apripista per altre Regioni", ha commentato il presidente della Lombardia Attilio Fontana.

E' la prima volta in Italia che una Regione istituisce questa figura di garante. Ed è stata nominata Elisabetta Aldrovandi, a cui potranno rivolgersi le vittime e i familiari di tutti i delitti del codice penale contro l'incolumità pubblica e contro la persona, ma anche chi subisce un furto in casa, una rapina, un sequestro di persona, un'estrorsione o un'usura. Nella casistica rientrano anche i maltrattamenti in famiglia.

"Da domani tutti i lombardi potranno contare su una figura di riferimento che potrà guidarli nel difficile percorso non solo per chiedere giustizia, ma anche per ottenere indicazioni sulla rete che potrà dare tutta l’assistenza psicologica necessaria", ha commentato Beccalossi ricordando il voto favorevole in aula di tutti i gruppi consiliari.

Elisabetta Aldrovandi ha 45 anni ed è avvocato con studio a Modena. Ma soprattutto ha fondato ed è presidente dell'Osservatorio nazionale sostegno vittime. Di recente si è espressa a favore della riforma della legittima difesa proposta dal governo Lega-5 Stelle.