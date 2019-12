Milano, lite a distanza tra il sindaco Sala e il governatore Fontana: "Inaffidabili", "Ganassa"

Botta e risposta a distanza tra il sindaco di Milano Beppe Sala e il governatore lombardo Attilio Fontana. A Imola, alla presentazione del programma di Stefano Bonaccini, Sala ha detto: "Dobbiamo essere coscienti del rischio che questi ambigui e inaffidabili portano al nostro paese, questi non hanno la più pallida idea di cosa vuol dire gestire i rapporti internazionali del nostro paese.

"Cari amici emiliano romagnoli, lo dico per noi e per voi, questo è un passaggio delicatissimo nella nostra storia, non mettetevi nelle mani di questi qua, questi ci portano alla rovina".

La risposta di Fontana su Facebook

Arriva su facebook la risposta di Fontana: "Mi auguro che il sindaco Sala, svestendo solo per un attimo le vesti del 'ganassa', ci conceda che la dimensione internazionale della Lombardia, cui fa cenno, forse è un po', ma solo un pochino, merito anche nostro".

"Faccio sommessamente presente al sindaco di Milano Beppe Sala che io, presidente della Regione Lombardia, sono e mi vanto di essere uno storico appartenente della Lega".