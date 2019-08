La Regione stanzia 150mila euro per lo "sviluppo e promozione della civiltà longobarda"

L'obiettivo è promuovere la ricerca e la diffusione della conoscenza della civiltà longobarda. E per tale fine Regione Lombardia ha deciso di investire 150mila euro per dare vita a un ciclo di iniziative ed eventi fino al 2021 in collaborazione con l' Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (che investirà nel progetto la stessa cifra). Il via libera è arrivato con una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli.

"Il piano, condiviso da Regione Lombardia, è finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio e alla promozione dei siti regionali legati ai longobardi e inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Unesco", si legge in una nota della Regione. E le celebrazioni verranno svolte proprio in occasione dei 1450 anni dell'arrivo del popolo longobardo in Italia (568-569), anniversario che ricorre proprio nel 2019.

"All'antica tribù germanica dei Longobardi questa regione deve il proprio nome - ha commentato l'assessore Galli -. Numerose sono le tracce della loro presenza sul nostro territorio, a cominciare dalla toponomastica: è giusto diffondere l'amore e la passione per la civiltà longobarda, che ha contribuito a fare grande la nostra terra. Quest'anno, poi, c'è una ricorrenza favorevole, quella dei 1450 anni dal loro arrivo in Italia. Si tratta di una ricorrenza decisiva per lo sviluppo della società e della storia lombarda e dell'intero Paese. Puntiamo molto su questo progetto e sulle iniziative di carattere scientifico e divulgativo, organizzate congiuntamente con l'Università cattolica di Milano. Le vestigia concretamente visibili sul nostro territorio rappresentano una chiave d'accesso privilegiata ai segreti del passato, al loro approfondimento e alla loro condivisione anche con le nuove generazioni".