Contro lo smog telecamere in periferia e Milano diventa "Low Emission Zone"

Sta facendo il "giro" dei Municipi la futura "Low Emission Zone", il progetto dell'amministrazione comunale di riordinare la viabilità milanese ponendo limiti ai mezzi di trasporto maggiormente inquinanti, come i veicoli privati diesel di vecchia concezione. Per farlo, la giunta si prepara ad installare telecamere in tutti i quartieri della città. In teoria la "Lez" dovrebbe comprendere circa il 75% del comune di Milano, lasciando quindi "liberi" soltanto alcuni dei quartieri più periferici.

Il Municipio 7 ha votato un parere negativo alle linee d'indirizzo della futura "Low Emission Zone", dopo un'audizione dell'assessore alla mobilità Marco Granelli. Il voto appare scontanto data la diversa maggioranza, di centrodestra nel Municipio 7 e di centrosinistra a Palazzo Marino. Andrea Afrune, presidente della commissione mobilità del Municipio ed esponente della Lista Parisi, si dichiara comunque d'accordo «sulla necessità di porre limiti ai mezzi di trasporto più inquinanti e quindi con la 'ratio' che ha dato vita alla "Low Emission Zone"», ma ritiene che il piano presentato non sia equilibrato per via dell'investimento (5 milioni e mezzo di euro) a fronte di minori emissioni previste del 14% per quanto riguarda il Pm10 e lamenta che «i mezzi di trasporto non saranno potenziati» e non vi sarà incentivo per cambiare il parco auto.

«Sostenevamo la proposta di Granelli», è invece il commento di Lorenzo Zacchetti del Pd: «Mobilità sostenibile e tutela dell'ambiente sono temi troppo ostici per il centrodestra, non perdono occasione per dimostrarlo. La maggioranza del Municipio 7 non è capace di governare e quindi gioca a fare l'opposizione nei confronti della giunta Sala. I cittadini dovrebbero partecipare alle sedute di consiglio e di commissione per rendersi conto della situazione».