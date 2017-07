Luca Rosada nuovo Segretario della Lega Nord sezione Inzago

Il 20 luglio 2017 sono state rinnovate le cariche della Lega Nord Inzago. È stato eletto all'unanimità il Segretario Luca Rosada e sono stati eletti i Consiglieri del Direttivo Imerio Sudati e Ivan Maria Giuliani. Ecco la dichiarazione del neo eletto Segretario Luca Rosada: "Voglio ringraziare tutti i Militanti per avermi nominato all'unanimità#Segretario della Lega Nord Inzago e Ivan Maria Giuliani, Segretario uscente, per il lavoro svolto in questi anni. Il mio ruolo sarà di grande responsabilità perché guiderò un gruppo volenteroso che ha contribuito in modo fondamentale alla vittoria delle Amministrative 2016 con l’elezione del Sindaco Fumagalli Andrea. Questo sarà il punto di partenza della nostra crescita e del costante impegno per Inzago. Continueremo a sostenere indiscutibilmente il nostro Segretario Federale Matteo Salvini e saremo sempre attenti ai bisogni di tutti gli Inzaghesi. Tra i vari punti programmatici che ho presentato, due sono di vitale importanza: il pluralismo delle diverse Responsabilità della Sezione e la creazione del Movimento Giovani Padani di Inzago con il quale dar voce alle idee dei nostri giovani, futuro del nostro Movimento e del nostro Comune. Ed ora tutti insieme uniti e compatti verso il prossimo obiettivo: il SI all’Autonomia della Lombardia nel Referendum del 22ottobre che porterà più risorse e competenze a favore di tutti gli Inzaghesi e di tutti i Lombardi. W Inzago, W la Lombardia, W la Lega!".