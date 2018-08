M5s. Basiglio, discarica di rifiuti, regione Lombardia intervenga

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Tra il Cavo Borromeo e la Cava Oasi di Basiglio c’è una discarica a cielo aperto e, nei giorni scorsi, alcuni ambientalisti hanno scoperto una discarica risalente agli anni 80. Immediato l’intervento del M5S che ha depositato un’interrogazione rivolta all’Assessore all’Ambiente Raffaele Cattaneo. Per Gregorio Mammì, consigliere regionale del M5S Lombardia: “L’area, delimitata solo da nastro segnaletico ma accessibile, è contaminata da rifiuti di ogni tipo. Nei mesi scorsi sono stati effettuati degli scavi molto profondi ma non è presente cartellonistica o segnaletica. Oltre a un pericolo immediato per le persone c’è il rischio che il cumulo di rifiuti possa prendere fuoco. Con l’interrogazione, oltre a sottoporre il problema ambientale e sanitario alle Istituzioni sia locali che regionali, chiediamo che agiscano in fretta. Da una parte l’area va messa in sicurezza, dall’altra è necessario capire se esiste una mappatura delle zone usate come discarica negli anni Ottanta a Basiglio e prevedere di avviare le opportune bonifiche”.