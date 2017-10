M5s Lombardia a convegno: "Affettività e sessualità nelle persone disabili"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 21 ottobre 2017, alle ore 9 alle ore 19 presso l'Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli in Piazza Duca D’Aosta 3 a Milano, si terrà il convegno "Il bisogno di affettività e di sessualità nelle persone disabili". Interverrà per i saluti Massimo Pagani, Garante per l’infanzia e l'adolescenza di Regione Lombardia. Introdurrà Paola Macchi, consigliera regionale del M5S Lombardia e modererà l'incontro Simone Fanti, giornalista del "Corriere della Sera". Relazioneranno Claudio Arrigoni, giornalista e autore di “Paralimpici” (Hoepli); Morena Cecchetti, Operatrice OEAS in formazione; Luisa Di Biagio, psicologa e sessuologa, Nicola Giannasso, Presidente Associazione Monelli Ribelli; Valeria Lumaca, Regista Presidentessa LaFELLspazio, Fabrizio Quattrini, Sessuologo Università degli studi dell’Aquila, Lorenzo Simonetti, Avvocato. L'ingresso è libero e gratuito fino all'esaurimento dei posti.