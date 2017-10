M5s lombardia: "Smog, in Lombardia 5 anni di impotenza di Maroni"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"In anticipo di qualche settimana, anche quest'anno arriva la cosiddetta 'emergenza' smog. L'emergenza è qualcosa che 'emerge' inaspettata, invece il ripresentarsi dello smog tutti gli inverni in Lombardia è una delle poche certezze della vita – ironizza Gianmarco Corbetta, consigliere regionale del M5S Lombardia - Ma questo non vuol dire che l’inquinamento sia inevitabile: c’è bisogno di progettualità a lungo termine, investimenti massivi e interventi incisivi, esattamente quello che continua a mancare". "L'obiettivo deve essere la riduzione delle emissioni per il riscaldamento degli edifici con incentivi per la riqualificazione energetica, il potenziamento del trasporto pubblico e il lancio di un grande piano per la mobilità elettrica. Quanto ai divieti di circolazione, vanno resi obbligatori per tutti i comuni e programmati, con divieti crescenti, da qui ai prossimi 15 anni, di modo che i cittadini possano regolarsi nelle loro scelte di acquisto dei veicoli. L'assessore Terzi parla per la prima volta di car pooling, ma dimentica che nei cassetti degli uffici regionali giace da anni indiscussa una mia proposta di legge sul tema. Mi rendo conto che tutto questo è davvero troppo per una classe politica ingessata e impotente sull'inquinamento come quella rappresentata da Maroni in Regione e da Gentiloni a Roma. La loro vera strategia è molto semplice: tirare a campare fino alle prossime elezioni, sperando che arrivi la pioggia a ripulire l’aria", conclude Corbetta.