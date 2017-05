M5s Lombardia. Flash mob in Regione: no a rincari delle tariffe dei treni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Flash mob del M5S Lombardia che si è presentato in Consiglio regionale con un biglietto extra large di Trenord con la scritta "No all'aumento delle tariffe" per contestare la proposta di legge di semplificazione in discussione nella seduta di oggi e, in particolare, l'articolo 19 che consente l'aumento delle tariffe dei treni in caso di investimenti di ammodernamento. Per Iolanda Nanni, consigliera regionale del M5S, "Lega Nord, Forza Italia e Lombardia Popolare si dovranno assumere la responsabilità di questa porcata contro i pendolari lombardi che dà facoltà di aumentare le tariffe quando vi sono investimenti. Mai sino ad ora una compagine politica aveva avuto la faccia tosta di far pagare tre volte ai cittadini gli stessi investimenti. Gli aumenti delle tariffe dei treni sono giustificati solo se ci sono standard di servizio dignitosi in termini di puntualità e qualità dei viaggi, standard che in Lombardia sono ben lontani dall'essere raggiunti".