Mamma milanese invita Salvini alla tavolata antirazzista del 23 giugno

"Ci vediamo il 23 giugno alle 12.30 davanti all’Arco della Pace? Indosserò un vestito bianco e avrò per mano i miei due figli africani". Lo scrive, rivolgendosi al ministro dell'Interno Matteo Salvini, Gabriella Nobile, madre di un bambino e una bambina che ha adottato rispettivamente dieci e sei anni fa.

La donna si era già rivolta al leader della Lega lo scorso 25 febbraio attraverso un lungo post in cui raccontava gli effetti che la sua campagna elettorale a sfondo razzista stava avendo sulla sua famiglia: "Caro Salvini, sono una mamma adottiva di due splendidi bambini africani. Volevo ringraziarla perché sta regalando ai miei figli dei momenti di terrore davvero fuori dal comune. Mia figlia di 7 anni prima di andare a letto mi chiede 'ma se vince quello che parla male di noi mi rimandano in Africa?' e piange disperata. Mio figlio invece prende l’autobus per andare agli allenamenti di calcio quasi tutti i giorni e da circa un paio di mesi mi racconta di insulti che è costretto a subire da suoi gentili simpatizzanti".

All'epoca Salvini aveva replicato al post della signora Nobile, divenuto subito virale, sempre attraverso i social, dicendosi pronto a incontrare la donna per un caffé "mentre i nostri bimbi giocano al parco". Di qui la risposta della mamma, pubblicata sul suo profilo Facebook il 15 giugno, con l'invito a prendere parte alla tavolata multietnica che si terrà al Parco Sempione il 23 giugno: "Caro Salvini , mesi fa mi hai proposto di incontarci per offrirmi un caffè al parco mentre i tuoi bambini giocavano con i miei. Quale occasione migliore di questa. Non era solo un invito pre elettorale per fare propaganda vero? Ci credevi davvero a quello che dicevi. Ci conto, ti aspetto!!".

Che il leader del Carroccio accetti di presentarsi al pranzo antirazzista sembra poco probabile. Ma se dovesse farlo, la mamma milanese dei due bimbi africani sarà pronta ad accoglierlo.