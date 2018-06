Aquarius, più di mille alla manifestazione in piazza della Scala

Sono state migliaia le persone che, sfidando le previsioni del tempo avverse, si sono radunate in piazza Scala nel pomeriggio di martedì 12 giugno per aderire alla manifestazione "Apriamo i porti", per contestare la decisione del ministro dell'interno Matteo Salvini di non fare attraccare la nave Aquarius (con 629 migranti tra cui 123 minori non accompagnati e 7 donne incinte) in un porto italiano. Alla manifestazione hanno aderito diverse sigle di centrosinistra e associazioni tra cui Emergency, Casa della Carità e I Sentinelli.

I manifestanti hanno portato teli termici come quelli che vengono dati ai migranti soccorsi in mare. Cartelli e striscioni inneggiavano contro la legge sull'immigrazione (la cosiddetta Bossi-Fini), il governo attuale ma anche il precedente ministro dell'interno del Pd (Marco Minniti), il primo a percorrere una strada di accordo con la Libia al fine di diminuire partenze e sbarchi.

Nel frattempo la Spagna si era offerta di accogliere l'Aquarius nel porto di Valencia. Ma la nave, che si trovava in quel momento al largo di Malta, aveva valutato di non riuscire a garantire un viaggio sicuro (oltretutto con condizioni meteo in peggioramento) con una meta così lontana, pertanto sono stati smistati: un centinaio sono rimasti sull'Aquarius, gli altri su una barca della Guardia Costiera e su una della Marina Militare. Le tre imbarcazioni sono poi partite per Valencia: il loro arrivo è previsto per sabato 16 giugno.

Il caso Aquarius ha creato anche uno scontro diplomatico tra Italia e Francia: Gabriel Attal, portavoce del partito En Marche del presidente Macron, ha dichiarato che la linea italiana è "vomitevole". E Jean-Yves Le Drian, ministro degli esteri d'Oltralpe, ha chiesto che l'Italia riveda la sua posizione sull'Aquarius. La replica del governo di Roma non s'è fatta attendere: "Non accettiamo lezioni dalla Francia".