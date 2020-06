Repressione a Hong Kong, Radicali davanti al consolato: «L'Italia non si volti dall'altra parte»

Il 4 giugno 1989, trentuno anni fa, si concludevano le proteste di piazza Tienanmen a Pechino, Cina. Ebbero un esito drammatico, con studenti, intellettuali e cittadini massacrati dal Governo cinese. Oggi a Hong Kong, ex colonia britannica divenuta a tutti gli effetti cinese nel 1997, il regime interviene con leggi repressive di "sicurezza nazionale" in aperto contrasto con la formula "una Cina, due sistemi" grazie a cui Hong Kong avrebbe potuto essere amministrata secondo i principi democratici ereditati dal Regno Unito per 50 anni.

A Hong Kong, dal 2019, sono scattate forti proteste popolari contro l'amministrazione cinese, che ha risposto con azioni repressive e arresti indiscriminati. Anche lo stesso 4 giugno, durante una commemorazione di piazza Tienanmen a Hong Kong, si sono verificati arresti. «Girarsi dall'altra parte non è più possibile», commenta l'Associazione Radicale Enzo Tortora, che ha organizzato per giovedì 4 una manifestazione davanti al consolato cinese a Milano in via Benaco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«L'Italia e l'Europa stanno osservando immobili e impotenti la distruzione dello stato di diritto ad Hong Kong perché impauriti dalla potenza economica cinese, che intanto sta facendo i primi passi per diventare anche egemonia culturale. L’intervento della Cina su Hong Kong oggi non è tanto armato, ma soprattutto "normato", con una legge repressiva sulla sicurezza nazionale che permetterà alla polizia di incarcerare chiunque cerchi la di manifestare e democraticamente esprimere il proprio dissenso verso il Governo; una legge che uccide uno dei diritti fondamentali nato proprio qui in Occidente dopo anni di lotte; una legge che distrugge la formula "Un Paese, due sistemi" e di conseguenza la libertà ad Hong Kong».