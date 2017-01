"Milano condanna le manifestazioni xenofobe o neofasciste": Sala contro il corteo di Fn

1 / 2

continua →

"Milano condanna con fermezza ogni manifestazione violenta, neonazista, neofascista, razzista o xenofoba. Faremo quanto in nostro potere per impedire l'organizzazione di incontri di questa natura nei luoghi pubblici della nostra città. Per questo, chiederò alle autorità preposte di vigilare attentamente sull'annuncio della manifestazione di Forza Nuova prevista il 14 gennaio, per impedire che nella nostra città si verifichino episodi di illegalità e di apologia di fascismo".

La reazione di Palazzo Marino, da molte parti auspicata, è arrivata. Con una nota il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, "condanna" il corteo organizzato dall'estrema destra meneghina intitolato “per la sovranità” e pubblicizzato attraverso vari manifesti circolati in rete e affissi in città: "Sei stufo di essere preso in giro? Basta lamentarsi, scendi in piazza! Per la Sovranità Nazionale Contro i governi delle banche e i politicanti da talk-show", questo il post pubblicato sui social da Fn per invitare i cittadini a partecipare.

Volantini nei quali si vedono sfilare miliziani che portano bandiere nere e "di chiaro stampo fascista", secondo la denuncia dell'Arci.

Nicola Licci, presidente dell'Arci Milano ha chiesto al sindaco, alle istituzioni e alla Prefettura di intervenire affinché sia impedita la manifestazione, definita come - "eversiva, razzista, e perfino intimidatoria".

"La città di Milano - spiega Licci - si è distinta per la sua capacità di accoglienza e di solidarietà e non può essere teatro di una manifestazione apertamente intollerante. Arci Milano impegna fin da subito tutti i suoi circoli territoriali perché siano portatori sempre di più di una cultura accogliente, pacifica, tollerante, includente e chiede a tutti i suoi iscritti di impegnarsi per la difesa della democrazia e della Costituzione antifascista".

IL VOLANTINO