Trecento alla manifestazione "no vax" in piazza della Scala

Circa trecento persone hanno partecipato alla manifestazione in piazza Scala, davanti alla sede del Comune di Milano a Palazzo Marino, per protestare contro il voto dei consiglieri comunali che hanno approvato una mozione per introdurre di fatto l'obbligo di vaccinazione per i bambini che si iscriveranno all'asilo nido, a Milano, dal 2018/2019.

Il presidio è stato organizzato da "Comitiva" e da "Genitori del No Obbligo Lombardia".

La protesta era rivolta anche contro la decisione del ministro della salute Beatrice Lorenzin di introdurre l'obbligo di dodici vaccinazioni, sempre per iscriversi a scuola.