Milano, ecco la marcia contro l’accoglienza: la destra in piazza per dire “no ai clandestini”

Proprio nel giorno che l’Anpi, l’associazione nazionale dei partigiani italiani, avrebbe voluto trasformare nella giornata dell’antifascismo. Proprio a una settimana esatta, da sabato a sabato, dalle immagini di una Milano colorata da centomila persone scese in strada “insieme senza muri” per dire sì all’accoglienza e no al razzismo.

Sabato 27 maggio andrà in scena, proprio nel capoluogo meneghino, la manifestazione “No invasion”, organizzata dal comitato - apolitico, sottolineano loro - “Milano Sicura”. L’evento, è chiaro, è una risposta diretta al corteo del 20 maggio, giorno in cui una parte di Milano aveva aperto le braccia ai migranti e ai richiedenti asilo.



“L’evento - si legge nel manifesto di presentazione di No invasion - si propone di portare in piazza tutti coloro i quali si oppongono alla politica di dissennata accoglienza degli immigrati posta in essere dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Beppe Sala”.

“I cittadini milanesi, esasperati da degrado, abusivismo e violenza posta in essere quotidianamente da clandestini che popolano ormai senza controllo la città, sfileranno - proseguono gli organizzatori - lungo Via Vittor Pisani per giungere al piazzale della Stazione Centrale, simbolo dell’assoluta mancanza di sicurezza che domina oggi il capoluogo meneghino”, dicono i promotori con un riferimento - neanche troppo velato - all'ultima aggressione in piazza Duca d'Aosta, dove due militari e un poliziotto sono stati accoltellati da un ventenne ora indagato per terrorismo.

L’appuntamento per i partecipanti è alle 15.30 in piazza della Repubblica. E proprio tra i partecipanti di sigle apolitiche se ne vedono ben poche.

I primi a garantire la loro presenza sono stati “Destra Sociale”, “Destra per Milano” e “Fare Fronte”, le tre sigle che il barone nero Roberto Jonghi Lavarini ha riassunto nel gruppo “Destra Lombardia”. Presente anche il Movimento sociale Fiamma tricolore che “invita tutti a partecipare per dire basta al degrado in cui è costretta a vivere la nostra amata città per colpa dei criminali che ci governano”.

Alla nuova prova di forza dell’estrema destra milanese - l’ultima era andata in scena il 29 aprile quando, nonostante i divieti, un migliaio di neofascisti avevano marciato al Cimitero Maggiore e poi ricordato Sergio Ramelli - non vedrà però la presenza delle due sigle più note della galassia nera lombarda.

Né Lealtà e Azione, né Casapound infatti saranno in piazza sabato prossimo perché - hanno spiegato da Cpi - “non avvertiamo la necessità di partecipare a una manifestazione che, pur legittima, rischia di essere letta come un evento spot e 'a rimorchio', condizionato da input altrui invece che dettato da un preciso impegno politico quotidiano”.

