"Sono laureato in Bocconi", ma non è vero: eurodeputato del M5s si autosospende

Trentatré anni, milanese, eurodeputato. Ma di sicuro non laureato. È questo l'identikit di Marco Valli, il grillino che si è autosospeso nelle scorse ore dal Movimento cinque stelle per aver inserito nel proprio curriculum una laurea in realtà mai conseguita.

A "smascherarlo" è stato il "Sole 24 Ore", che stava lavorando a un'inchiesta sui curricula degli europarlamentari italiani e ha scoperto che nel proprio cv Valli aveva in realtà mentito. Dopo una serie di smentite e contro smentite, lo stesso 33enne si è arreso e ha rassegnato le sue "dimissioni".

È proprio il Sole 24 Ore a ricostruire le tappe:

Presentato in campagna elettorale come laureato in Economia aziendale, la sua laurea, a differenza di altri candidati, non riportava il nome dell'università. Marco Valli è milanese e la ricerca si è concentrata quindi sui corsi di laurea della città. Dopo numerose verifiche, è emerso che l'eurodeputato aveva dichiarato, in diverse occasioni, di aver studiato all'università Bocconi.

La realtà, però, era diversa. Pare, infatti, che Valli non abbia fatto neanche un esame in Bocconi, nonostante l'iscrizione. Dopo la pubblicazione dell'articolo, l'ufficio stampa del M5s a Bruxelles ha confermato alla redazione che l'eurodeputato aveva conseguito una triennale in Bocconi.

Poco dopo, mercoledì pomeriggio, l'annuncio del diretto interessato su Facebook: "In merito alle notizie sul mio curriculum pubblicate sulla stampa, desidero scusarmi prima di tutto con il MoVimento 5 Stelle, coi cittadini, gli attivisti e i miei colleghi al Parlamento europeo per l’errore commesso e me ne assumo le responsabilità. Ho comunicato ai probiviri la mia autosospensione dal MoVimento e attendo le loro decisioni a riguardo".

È molto probabile che per il politico milanese l'esperienza nel Movimento sia finita.