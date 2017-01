Convegno sul made in italy al Pirellone Maria Teresa Baldini: “Coltivare la bellezza ed esportarla nel mondo”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Nella giornata del 19 Gennaio, si è tenuto, presso la Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli, il convegno, organizzato dalla consigliera di Fuxia People Maria Teresa Baldini, dal titolo "La Bellezza del 'Made in Italy' nel mondo" all'interno del quale è stato presentato in anteprima nazionale il libro "LE LENZUOLA DEL POTERE" (Armando Curcio Editore), scritto a quattro mani da Michele Cascavilla, ceo e fondatore di Lenzuolissimi, e Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e che vede la prefazione straordinaria di Silvio Berlusconi. Gli autori del libro hanno disquisito sull'importanza e la bellezza del Made in Italy nel mondo insieme agli altri ospiti tra i quali Fabio Altitonante, consigliere regionale di Forza Italia Regione Lombardia e Giovanni Bozzetti, docente universitario, imprenditore e manager, esperto di marketing strategico e di processi di internazionalizzazione, nonché ex Assessore della Regione Lombardia con delega al Commercio e Turismo. Roberto Alessi ha focalizzato il punto centrale dell'argomento che Fuxia People sposa come motore trainante in tutte le cose, dalla politica all'economia, alla solidarietà, che quello della bellezza: "La bellezza del Made in Italy nel mondo è il movente di ciò che da sempre vuol portare avanti Fuxia People" - dichiara la Consigliera Baldini soddisfatta della buona riuscita dell'evento - sdoganare la bellezza, qualità con la quale l'Italia ha creato tutto, la sua identità e l'economia. Notevole l'intervento del Professor Bozzetti, docente e al tempo stesso imprenditore, che ha evidenziato l'importanza che l'artigianato e la manovalanza assumono per l'imprenditoria Italiana e il Made in Italy, mentre il Consigliere Regionale Altitonante ha posto l'attenzione sul ruolo della Politica nell'aiuto alle imprese. "La bellezza del Made in Italy nel mondo è il movente di ciò che da sempre vuol portare avanti Fuxia People - commenta soddisfatta della buona riuscita dell'evento la Consigliera Baldini - sdoganare la bellezza, qualità con la quale l'Italia ha creato tutto, la sua identità e l'economia. Vi sono tanti tipi di bellezza, che non è solo quella stereotipata al canone estetico: questo è il caso di una persona, un uomo dalle grandi capacità imprenditoriali, che con la propria creatività è riuscito a portare il suo messaggio in tutto il mondo partendo da un'idea molto semplice. La politica - continua la Baldini - deve occuparsi anche di stimolare la forza nei giovani e nelle persone affinché queste possano credere nella propria creatività e nella propria capacità: i modelli che oggi ci vengono proposti sono sempre più brutti senza quei valori di cui oggi si blatera soltanto, ma che poi alla fine possono essere riassunti in una sola parola: 'Bellezza'. Nell'era della globalizzazione - conclude la Baldini - il nostro artigianato deve essere distinto proprio per le sue capacità, portando la bellezza italiana nel mondo, e riprendendo le parole del Direttore Roberto Alessi che faccio mie a 360 gradi, non esiste bellezza se dietro di essa non si nasconde un'anima pulita".