Palazzo Marino, Mascaretti lascia Forza Italia e passa a Fratelli d'Italia

Fratelli d'Italia rientra in consiglio comunale a Milano grazie ad Andrea Mascaretti, che da Forza Italia passa al partito di Giorgia Meloni. L'ufficialità è avvenuta venerdì mattina durante una conferenza stampa a Palazzo Marino a cui ha partecipato anche la leader del partito.

Mascaretti è entrato da poco a Palazzo Marino, in sostituzione di Pietro Tatarella, dimessosi dopo essere stato arrestato con l'accusa di corruzione. In passato era stato consigliere comunale e anche assessore alle aree cittadine e ai consigli di zona.

«Forza Italia in questo momento mi sembra molto impegnata a guardare al suo interno. Il mio impegno sarà soprattutto in campo sociale, vogliamo pensare a tutti i milanesi anche quelli che vivono nelle periferie e che purtroppo vengono trascurati, siamo a disposizione della città», ha affermato Mascaretti, che tecnicamente passerà nel gruppo misto perché un solo consigliere non è sufficiente a formare, ex novo, un gruppo autonomo, mentre se deriva da un risultato elettorale sì.

Fratelli d'Italia, alle elezioni del 2016, ha mancato il ritorno in consiglio comunale: se però Stefano Parisi (candidato sindaco di centrodestra sconfitto e quindi consigliere di diritto) si dimettesse, lascerebbe il posto al primo partito della sua coalizione senza consiglieri, cioè proprio Fdi e quindi Riccardo De Corato. Ma per ora Parisi non si è dimesso e non sembra intenzionato a farlo.

«Il fatto che Fdi non sia stata finora presente in consiglio comunale credo che abbia indebolito l'opposizione a Sala», ha commentato Giorgia Meloni. Di recente anche un altro esponente di Forza Italia, Stefano Maullu, era passato a Fdi.