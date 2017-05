Ivan Scalfarotto si è sposato a Milano: prima unione civile di un membro del governo

Si è sposato a Milano nella mattinata di sabato 20 maggio Ivan Scalfarotto. Il sottosegretario allo Sviluppo economico si è unito civilmente con il compagno storico Federico nella sala degli Specchi di Palazzo Reale.

La cerimonia — a cui erano presenti diversi amici e parenti della coppia, ma nessun volto noto — è stata celebrata dall’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino. «È emozionante poter condividere un momento così straordinario nella vita di due persone a cui vogliamo bene — ha detto l'assessore alle politiche sociali celebrando l’unione — e questo rappresenta anche una straordinaria innovazione nella vita del Paese». Non sono mancati i momenti di ilarità: «Abbiamo di fronte l’unione civile tra un esponente del governo e un uomo molto più bello e affascinante di lui — ha scherzato — la cosa però è un primato in Italia per l’appartenenza di Ivan».

Auguri anche dall'ex premier Matteo Renzi: «Faccio gli auguri a Ivan Scalfarotto, che si è unito mezz’ora fa a Federico, a cui esprimo la mia solidarietà», ha dichiarato il segretario del Pd sul palco della Scuola di politica dei democratici alla Fondazione Feltrinelli.