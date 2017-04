Salone del Mobile, Mattarella a Milano: "Bellezza italiana riconosciuta in tutto il mondo"

Sergio Mattarella ha inaugurato il 56esimo Salone del Mobile di Milano. Nella mattinata di martedì 4 aprile il presidente della Repubblica ha aperto la manifestazione in Fiera, luogo in cui grandi e piccoli marchi espongono le novità del settore.

Mattarella ha prima visitato alcuni stand di aziende italiane e poi ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione a cui ha preso parte anche il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala. "La bellezza italiana è riconosciuta in tutto il mondo — ha chiosato il Capo dello Stato — il saper fare nel campo dell'abitare è una dote tutta italiana che trae ispirazione dal paesaggio per proporre l'immagine di un Rinascimento permanente".

"Il sistema pubblico — ha continuato Mattarella — deve dare un efficace sostegno al made in Italy. La consapevolezza del nostro valore e delle energie che sappiamo mettere a sistema, espressa con misura e pacatezza, in un contesto internazionale in cui affiorano elementi di instabilità, può far sì che ripresa economica e ripresa civile possano saldamente coincidere in una stagione che rinnovi fiducia sempre maggiore".

Un evento unico che non ha eguali nel mondo. Per l'edizione 2017 sono attesi 300mila visitatori da più di 165 paesi per un indotto pari a 230 milioni di euro. Solo Expo ha saputo produrre un risultato analogo, ma l'esposizione Universale è stata un evento unico; il salone del mobile invece si ripete ogni anno dal 1961 e che negli anni si è arricchito di eventi come il Fuorisalone.