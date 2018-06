Matteo D'Abrosca incontra le istituzioni lombarde: "La mia speranza ai giovani malati oncologici"

Nei giorni scorsi Matteo D'Abrosca, 16enne campano, ha incontrato i vertici della sanità lombarda e il presidente della Regione Attilio Fontana al Pirellone.

Il giovane, da qualche tempo, sta portando avanti un progetto di sensibilizzazione per i temi oncologici riguardanti l'età pediatrica. Egli stesso ha combattuto e sconfitto un tumore, il linfoma di Hodgkin.

"Il mio compito adesso è quello di dare una forte voce di speranza per tutti i ragazzi oncologici - dice -. Metto tutto il mio impegno per sensibilizzare e dare una voce di speranza a tutti i ragazzi oncologici affinché non si sentano mai soli. La mia battaglia è anche la loro. Ho intenzione di iniziare un progetto con alcuni deputati della Repubblica Italiana per contribuire il sostegno con le istituzioni locali come prefetto e questore. La mia voce di speranza e luce deve giungere anche per i ragazzi. Non siete mai soli".

Matteo, così, ha parlato con Enzo Lucchini, presidente dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e Marco Trivelli, direttore generale del Niguarda sulle idee concrete che la Lombardia metterà in campo per cercare sempre di più di migliorare l'assistenza, la ricerca e le terapie per i giovani malati oncologici. C'è stato anche un incontro con il prefetto di Milano Luciana Lamorgese.