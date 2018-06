Il sindaco Sala: "Entro il mio mandato voglio la metro per Monza". Le banane in Duomo: "A km 0"

"Come vanno le palme a Piazza duomo? Vanno bene. Hanno prodotto le prime banane a km zero". Cosi', tra il serio e l'ironico, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nelle scorse ore ha dialogato con il sindaco di Roma, Virginia Raggi, al festival dell'energia 2018, in un incontro a Roma con entrambi i primi cittadini, che hanno parlato delle differenze e delle similutudini tra Milano e la capitale.

Il numero uno di Palazzo Marino ha discusso della situazione finanziaria attuale all'ombra della Madonnina: "Milano in questo momento va bene soprattutto grazie agli investimenti stranieri, il turismo, la presenza di studenti internazionali. Il nostro vero vantaggio sono poi i servizi basici come rifiuti e trasporti. Ma tutto questo e' stato reso possibile perche' il salto in avanti deriva da 20 anni di programmazione".

"A Milano invidiamo la situazione dei conti - ha replicato l'esponente pentastellata -. Ci piacerebbe avere i conti come i loro e non questa pesante eredita'. Anche Milano qualche anno fa aveva avuto un periodo di crisi e ora e' ripartita. Roma invece sta ripartendo ora dopo che per troppi anni si e' adagiata sull'esistente senza investire nel futuro, sull'innovazione e sulla tecnologia".

La metropolitana per Monza

"Ho vissuto a Roma e la amo, ma e' piu' facile fare il sindaco a Milano, e' una citta' meno complessa della Capitale", ha risposto Sala. Che ha aggiunto: "Entro il mio mandato voglio fare la metropolitana per Monza. Ora stiamo lavorando alla quinta linea, anche se si chiama M4, che aprira' entro il 2021-22 e portera' al city airport. Ma poi io devo anche pensare al traffico cittadino e quindi serve una nuova metropolitana". E sulle buche nelle strade, vero argomenti principe negli ultimi mesi nella Città Eterna: "E' inutile negarlo, ci sono anche a Milano".