Migranti, il 20 maggio 2018 si replica la manifestazione antirazzista: è già polemica

Si farà anche nel 2018 la manifestazione antirazzista la cui prima edizione, il 20 maggio 2017, è stata un successo di partecipazione ma anche foriera di numerose polemiche politiche. E l'appuntamento sarà ancora per il 20 maggio, anche se, come ha spiegato Pierfrancesco Majorino, assessore alle politiche sociali e organizzatore dell'edizione del 2017, questa volta non ci sarà un solo evento ma una serie di appuntamenti in più giornate, con un meeting antirazzista come evento centrale.

«Contento di poter rispondere, ai razzisti della porta accanto, che stiamo, con ancora più convinzione di prima, già organizzando il prossimo. E che sarà un grandissimo meeting antirazzista». Queste le parole con cui Majorino, sul proprio profilo Facebook, ha annunciato l'evento. Scatenando le polemiche da parte di Fratelli d'Italia: se Romano La Russa promette una contro-manifestazione, Riccardo De Corato sfida l'assessore a organizzare la marcia prima del 4 marzo, giorno in cui si voterà sia per le elezioni regionali sia per quelle politiche.