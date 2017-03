Majorino, minacce sulla manifestazione a sostegno dei migranti

E' unanime la solidarietà del mondo politico (milanese e non) a Pierfrancesco Majorino, assessore al welfare del Comune di Milano ed esponente di spicco del Partito Democratico, che nel pomeriggio di venerdì 3 marzo, con un post su Facebook, ha rivelato di avere nuovamente ricevuto minacce per la questione dei migranti. In particolare, questa volta, per la manifestazione "La festa dei popoli", da lui stesso organizzata che si terrà il 20 maggio a Milano. Majorino aveva ricevuto minacce, sempre circa i migranti, a novembre 2016.

«Ci sono brutti richiami al prestare attenzione a quando esco di casa», scrive l'assessore. «Milano non farà mezzo passo indietro nell’accoglienza di chi fugge da guerra, fame e povertà», scrive tra l'altro il sindaco Giuseppe Sala, sempre su Facebook, esprimento vicinanza al suo assessore. «Majorino non è solo, siamo tutti con lui. I vigliacchi e le loro minacce anonime non vincono mai», reagisce Pierfrancesco Maran, assessore all'urbanistica. «Apprezzo il tuo lavoro in una giunta e con un sindaco che sanno difendere valori di civiltà», scrive - rivolgendosi direttamente a Majorino - la deputata del Pd Barbara Pollastrini. «Abbassare la guardia di fronte a questo clima di odio sarebbe pericoloso; continuiamo a contrapporre azioni concrete di accoglienza e integrazione, a chi predica forme di intolleranza e razzismo», dichiara Pietro Bussolati, segretario metropolitano del Pd.

Solidarietà anche da Viviana Beccalossi, assessore regionale all'urbanistica ed esponente di Fratelli d'Italia: «Apprendo con dispiacere che l’assessore comunale Pierfrancesco Majorino, al quale va tutta la mia solidarietà, è stato oggetto di minacce». Beccalossi parla poi dello «tsunami dell’anti-politica» che «è sempre più dilagante e preoccupante. Anche chi si dedica a questa attività con onestà e passione finisce nel mirino degli imbecilli». E Alessandro De Chirico, vice capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, commenta: «Esprimo la mia piena solidarietà all’assessore Majorino per le minacce ricevute e condanno convintamente l’episodio. Le decisioni amministrative adottate da lui o qualsiasi altro politico non giustificano nessun gesto intimidatorio».

«La risposta migliore all’odio e alla xenofobia è proseguire la battaglia culturale e politica per cambiare il racconto dell’immigrazione nel nostro Paese, dimostrando che promuovere buona accoglienza e inclusione vuol dire affermare coesione sociale, diritti e sicurezza, per tutti i cittadini», dichiara Riccardo Magi, segretario nazionale di Radicali Italiani.