Rho in lutto: morta Arianna Cavicchioli, la sindaca che realizzò la Fiera

E' morta sabato mattina a Rho l'ex sindaca Arianna Cavicchioli. Aveva quasi 61 anni. Era nata nella cittadina dell'hinterland nord-ovest di Milano il 28 novembre 1959. Lascia il marito e la figlia. Era malata da oltre un anno.

Di professione assistente sociale, è stata eletta in consiglio comunale a Rho nel 1990 ed è stata sindaca della città dal 1992 al 2002, per due mandati. Successivamente, nel 2004, è stata eletta al consiglio provinciale per i Democratici di Sinistra, poi Partito Democratico, dove è stata vice presidente del consiglio e capogruppo del suo partito. Dal 2010 al 2013 è stata consigliera regionale della Lombardia per il Pd.

Durante il suo mandato è stato realizzato il polo fieristico di Rho, poi inaugurato nel 2005. Nel 2013 si è candidata a segretaria metropolitana del Pd, sconfitta dal renziano Pietro Bussolati.

Morta ex sindaca Cavicchioli. Il cordoglio

Numerosissimi, sui social, fin dalle prime ore di sabato mattina i commenti di cordoglio da parte dei residenti a Rho. E naturalmente il cordoglio arriva anche dal mondo politico. «Una donna eccezionale, determinata e battagliera che tanto ha fatto per la nostra città. Un’amica ed una consigliera con la quale ho condiviso molto in questi anni di impegno politico. Ci mancherai Arianna»: così Pietro Romano, del Pd, sindaco di Rho in carica.