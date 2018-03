Morta Graziella Mascia, ex deputata e dirigente di Rifondazione Comunista

E' morta nella notte tra sabato e domenica Graziella Mascia, 64 anni, deputata di Rifondazione Comunista per due legislature dal 2001 al 2008. Nata a Magenta, ha lottato contro una malattia. Iscritta al Partito Comunista a partire dal 1972, ha fatto parte del Comitato Centrale del partito dal 1979 al 1983. Dopo la svolta della "Bolognina", con la quale il Pci ha cambiato nome in Pds (Partito Democratico della Sinistra), ha aderito a Rifondazione Comunista, partito a cui è rimasta iscritta fino ad ora.

E' stata consigliera comunale a Milano e, dal 1995, consigliera regionale della Lombardia. Poi, alle elezioni politiche del 2001, è stata eletta per la prima volta alla Camera dei Deputati, diventando vice presidente del gruppo parlamentare e, dopo i fatti del G8 di Genova, membro del Comitato parlamentare d'indagine sul G8. Rieletta nel 2006, è stata ancora nominata vice presidente del gruppo di Rifondazione. Nel 2008 si è ricandidata senza però essere eletta: in quella tornata elettorale, Rifondazione non ha eletto nessun deputato.

A Milano è stata segretaria di Rifondazione. "Donna di fortissimi principi e insieme capace di grandi cambiamenti", si legge sul sito nazionale del partito in un ricordo scritto dal dirigente Roberto Musacchio: "Guardava ai giovani con rispetto e passione pensando che sono il nostro futuro. È stata a Porto Alegre e a Genova. Visitava le carceri. Scriveva per Liberazione. Donna di partito e contemporaneamente dentro il Mondo. Ha scritto libri su Genova e sulle banlieu parigine. Ha molto viaggiato incontrando i protagonisti delle lotte internazionali. Ha fondato una scuola, Altramente, si è dedicata agli studi. Ha amato i suoi cari, le figlie, il nipote e tutti noi. Amava l’Inter e il colore blu. Una grande donna che ha dato sempre tutto di sé. Ha costruito una parte importante della storia nostra e di questo Paese. Per questo lascia un vuoto grandissimo ma anche tantissime cose preziose".

Di lei ha scritto anche Nicola Fratoianni, segretario nazionale di SInistra Italiana: "Me la ricordo fin dai primi anni di Rifondazione Comunista. Lei che veniva da una storia così lontana dalla mia. Eppure sempre capace di guardare oltre la sua di storia. Attenta e curiosa. Rigorosa e piena di ironia. Me la ricordo, in mezzo a mille ricordi nelle strade di Genova durante i giorni del G8 e poi in Parlamento nel Comitato di indagine sulla mattanza, impegnata giorno e notte per tentare di fare luce su quei fatti". E un ricordo è arrivato anche da Pierferdinando Casini, ex Udc ora Civica Popolare, presidente della Camera dei Deputati nella prima legislatura di Mascia: "Ho avuto modo di conoscerne l’impronta coerente e rigorosa, la grande umanità e l’impegno politico. Le sue idee sono sempre state assai distanti dalle mie, ma so che la sua passione politica è proprio ciò di cui oggi ci sarebbe bisogno"

La camera ardente è stata allestita a Robecco sul Naviglio e sarà aperta fino a martedì 13 marzo.