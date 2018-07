Ipotesi moschea in via Novara: il "no" del Municipio 7

Suona come un "no" secco all'ipotesi di una moschea in via Novara il voto espresso dal consiglio di Municipio 7 a larghissima maggioranza il 24 luglio. Tutto nasce dal piano delle attrezzature religiose che la giunta di Milano si appresta a varare, come richiesto dalla legge regionale sui luoghi di culto, in vista della realizzazione, appunto, di nuove chiese e moschee in città.

Uno dei luoghi prescelti da Palazzo Marino (e destinato ai musulmani) è il parcheggio Trenno di via Novara, estrema periferia ovest milanese. Ma il Municipio non ci sta e chiede al Comune di ripensarci.

L'ordine del giorno in merito è stato presentato da due consiglieri del Partito Democratico, Manuel Sciurba e Lorenzo Zacchetti. Modificato in piccola parte, è stato approvato con 16 favorevoli, un contrario e 2 astenuti. Nel testo si legge che da una parte gli abitanti di Figino, la località più vicina al parcheggio, "hanno espresso la loro contrarietà" all'edificazione di un centro islamico, e dall'altra parte la scelta "risulterebbe comunque inadeguata" data la distanza dai centri abitati limitrofi e gli scarsi collegamenti con i mezzi pubblici (una sola linea di autobus).

Conclusione: l'ordine del giorno chiede al presidente del Municipio (Marco Bestetti di Forza Italia) e ai suoi assessori di rappresentare "la contrarietà del Muncipio alla realizzazione di un nuovo luogo di culto" nel parcheggio presso la Regione e il Comune, ed invita eventualmente a chiedere alla Regione di modificare la legge vigente sui luoghi di culto per consentire una destinazione diversa. I parametri richiesti sono infatti molto stringenti. Ad esempio si chiede che vi siano posti auto per il 200% della superficie del futuro luogo di culto, nonché una distanza minima da altri luoghi di culto non ancora fissata dalla giunta regionale.