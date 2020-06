"I consiglieri di Fdi non partecipano alle Commissioni perché vogliono il cellulare"

Polemica al Consiglio di Municipio 6, dove una parte dei consiglieri del gruppo Fratelli d'Italia ha deciso di non partecipare alle Commissioni in blocco perché, a quanto pare, pretenderebbero dal Comune di Milano uno smartphone o un computer per fare i collegamenti a distanza.

"Comunicano abitualmente sia via email che via Whatsapp e usano i social network, ma poi chiedono al Comune di Milano uno smartphone o un computer", scrivono in comunicato congiunto il Partito Democratico, la Lista Sala e Dialogo e Partecipazione, del Municipio 6.

"Il gruppo Fratelli d'Italia - l'accusa - batte cassa e chiede che gli venga fornito uno smartphone o pc a spese dei contribuenti, proprio in una situazione di grande difficoltà ed emergenza, dove si cerca di destinare più fondi possibili alle politiche welfare in sostegno delle persone più fragili. Considerando che tutti i consiglieri del suddetto gruppo usano quotidianamente applicativi informatici collegati ad internet, troviamo totalmente fuori luogo questa richiesta".

Le pressioni per avere i computer dei consiglieri di Fdi

E ancora: "Per sollecitare la consegna dei device, inoltre, la maggior parte dei consiglieri di Fdi ha deciso di non partecipare alle Commissioni, organi istituzionali convocati per svolgere il regolare funzionamento del Municipio e per individuare politiche e iniziative a sostegno di chi è in difficoltà e delle attività commerciali più colpite".

"Tutti i consiglieri, di maggioranza e opposizione, sono stati votati dai milanesi affinché vengano portate avanti istanze negli organi competenti. Troviamo quindi irrispettoso nei confronti dei cittadini la decisione di mancare per così lungo tempo alle Commissioni e più in generale il comportamento tenuto da Fdi nella loro pretesa di un device", spiegano i membri del Partito Democratico, della Lista Sala,e di Dialogo e Partecipazione.