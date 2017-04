Nasce "Legnano al centro"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sorriso aperto, approccio cordiale ma fermo, preparazione matematica, che non è mai un'opinione, e la volontà di mettersi in gioco per lo sviluppo della propria città senza bisogno di poltrone. È Ornella Ferrario, vicepreside del Galileo Galilei, lafondatrice del nuovo movimento civico che si candida alla guida di Legnano alle prossime amministrative Legnano, 7 aprile 2017 - A Legnano, in vista delle prossime elezioni comunali, si cominciano a scaldare i motori con novità di portata storica: nasce infatti il movimento 'Legnano al Centro', che oltre a proporre non il primo candidato, ma il primo sindaco donna in città, promuove un nuovo approccio alla politica: basta con i soliti schieramenti ideologici e partitici, che dietro le solite contrapposizioni nascondono gli interessi di parte; basta con i simboli vuoti, avanti le persone della società civile che hanno già dimostrato nella vita di ogni giorno di essere capaci, credibili, affidabili. Per questo "Legnano al Centro" si pone l'obiettivo di presentare una lista di candidati, uomini e donne, imprenditori, professionisti, esperti in vari campi e cittadini che vivono la loro città, interessati solo ad agire per il bene comune; in grado di progettare e creare insieme, in squadra, una Legnano "Smart", una città migliore, più intelligente ed a misura di essere umano, delle famiglie e di una economia che garantisca il giusto benessere a tutti. Non a caso promotrice di "Legnano al Centro" è Ornella Ferrario, nota proprio per la sua positività, l'entusiasmo, il senso pratico, l'empatia, la capacità di vedere le necessità sociali intorno a se', la costanza, la determinazione. Valori condivisi da donne e uomini 'normali', che vivono la quotidianità della vita a Legnano. Storica vicepreside del Liceo Galileo Galilei, Laurea in Matematica, Ornella Ferrario è conosciuta e stimata dai legnanesi per le numerose iniziative organizzate in ambito scolastico. Ferrario ha maturato inoltre esperienza anche nell'amministrazione pubblica come Membro del Consiglio Comunale di Legnano nel gruppo consiliare Insieme per Legnano dal 2007 al 2012. Così Ferrario spiega i fondamenti di 'Legnano al Centro': "Cè un bisogno evidente di cambiamento su piani che non hanno colore politico ma rispondono a criteri universali di qualità della vita, sicurezza, valorizzazione del territorio; per questo proponiamo un programma partecipato e condiviso, sostenuto da comprovate competenze, idee nuove e sincero interesse per la cosa pubblica. I principi di riferimento sono quelli irrinunciabili di legalità, trasparenza, innovazione, competenza, spirito di servizio al cittadino, solidarietà; particolare attenzione sarà data all'arricchimento educativo e culturale e alla valorizzazione della storia e delle tradizioni locali". "Legnano al Centro si propone dunque come "Polo Civico" inclusivo e non rappresentativo di una élite, - continua Ferrario - con il massimo grado di disponibilità e apertura verso tutti, in modo da coinvolgere quanti più cittadini possibile, capaci di portare un contributo concreto alla costruzione di una Legnano dove vivere sia ancora bello, facile, piacevole. Per questo 'Legnano al Centro' si rivolge anche a chi si è allontanato dalla politica perché disilluso, o ai giovani che non vi hanno mai creduto, ma amano la loro città, come ad eventuali altre liste civiche che condividano le nostre linee guida ". A raccogliere subito l'invito ad oggi è stato Daniele Berti, col suo gruppo di 'Movimento per Legnano', sostenuto anche dalla Sen. Laura Bignami. Berti è un cittadino noto, conoscitore appassionato del territorio, della sua storia, delle sue tradizioni, e per questo fonte di idee e promotore di iniziative unanimemente apprezzate. "Da tempo ricevevo da più parti inviti e sollecitazioni a tornare ad impegnarmi nella politica legnanese - continua Ferrario -, ma proprio perché ho già vissuto questa esperienza, sono consapevole delle energie che richiede e volevo essere certa di poter dedicare a questo compito la cura necessaria. Ho sempre messo passione nelle cose che faccio, ma chi mi conosce sa bene che non amo l'esposizione mediatica e che ho un carattere sobrio e riservato. Per questo ho voluto riflettere a lungo prima di decidere. Le persone speciali che ho intorno, che mi hanno incoraggiata, sono la forza che mi sostiene." Insomma,Ornella Ferrario si conferma donna forte ma garbata, intelligente e misurata, gentile ma determinata, dalle comprovate competenze ma disponibile all'ascolto e al confronto, aperta ai consigli e ai contributi di tutti. La lista "Legnano al Centro" è quindi l'unica che rappresenta un vero cambiamento; l'unica lista in grado di portare a Palazzo Malinverni persone di comprovata buona volontà, sinceramente disposte a mettere a disposizione di tutti il loro lavoro e le loro professionalità. E questo al di là di ogni bandiera e credo politico. Ornella Ferrario, nata a Legnano, laurea in Matematica, un diploma in Ambientazione ed antiquariato, dal 1984 docente e dal 1995 vicepreside al Liceo Galileo Galilei di Legnano. Molte le attivita' proposte nel lungo percorso, quali organizzazione e coordinamento di un corso post-diploma 'Marketing e comunicazione d'impresa' finanziato da FSE; dal 1995 Responsabile provinciale del Progetto Olimpiadi di Matematica e ideatrice e organizzatrice del Progetto 'Campionati legnanesi di giochi matematici'; Pubblicazione di due volumi come libri di testo di matematica per il biennio della scuola secondaria di secondo grado Casa editrice CEDAM-Padova; Ideazione, organizzazione e coordinamento di vari progetti quali Progetto 'Scuola e volontariato', Orientamento degli studenti , ampliamento dell'offerta formativa con l'istituzione di nuovi corsi di studio, quali Liceo Linguistico, Liceo sportivo e Liceo classico della comunicazione. Dal 2004 Membro del Consiglio d'Istituto del Liceo Galileo Galilei e del Centro Culturale San Magno in Legnano. Dal 2006 Collaborazione con IRRE Lombardia per progetto Scambi individuali. Dal 2007 al 2012 Membro del Consiglio Comunale di Legnano nel gruppo consiliare 'Insieme per Legnano. Contatti stampa: Susanna Bettoni - cell.3356966218-susanna.bettoni@sibettoni.com

Gallery