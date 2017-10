Riapertura Navigli, sì da Palazzo Marino: verso il referendum a primavera 2018

Passo in avanti sulla riapertura dei Navigli. Il consiglio comunale, votando gli ordini del giorno il 5 ottobre, ha dato il segnale politico chiesto dal sindaco Giuseppe Sala per avviare una procedura che sarà all'insegna della partecipazione: l'obiettivo è di arrivare ad aprire due chilometri, divisi in cinque "vasche", come le hanno chiamate i detrattori, al costo di 150 milioni.

Sempre tramite il voto in aula si è stabilito di procedere con un referendum cittadino nella primavera del 2018, accorpandolo con le elezioni politiche o quelle regionali (o entrambe, nel caso in cui il ministero dell'Interno decida per l'election day). La questione referendaria è stata parecchio contestata sia per i costi sia perché qualcuno la vede come semplice riproposizione del quesito con cui, nel 2011, i milanesi si sono espressi al 94% in senso favorevole alla riapertura dei Navigli.

I "difensori" del referendum notano però che all'epoca si trattava soltanto di una dichiarazione di principio («graduale riapertura del sistema dei Navigli»), ora invece c'è un progetto concreto con studio di fattibilità, costi e tempistiche. Insomma: i milanesi si esprimeranno su qualcosa di tangibile e dettagliato. Ma non basta: oltre al referendum (dopo di esso), il consiglio comunale ha dato il via libera a una serie di pubblici dibattiti per arrivare a "cantieri condivisi", in modo che i disagi si riducano il più possibile, e soprattutto cantieri che sfruttino le sinergie con quelli di M4.

Il dibattito in consiglio comunale

Nel suo discorso di apertura, Giuseppe Sala ha richiamato la necessità di ricreare la continuità idrica tra l'hinterland nord e l'hinterland sud, con due effetti positivi: accrescere il contributo irriguo per le campagne a sud della città e contribuire all'abbassamento della falda acquifera sotterranea, che - con la deindustrializzazione - si sta progressivamente alzando ed è una concausa dei frequenti allagamenti. Per questo, il sindaco ha definito la riapertura dei Navigli un «vero e proprio intervento di manutenzione di Milano».

Sala ha poi parlato degli effetti positivi sull'immagine e la vivibilità della città di Milano e ha concluso l'intervento citando il primo presidente di Metropolitana Milanese, Ercole Bottani: «Certe cose si possono fare solo a Milano, e perciò si devono fare».

Il Movimento 5 Stelle ha votato contro l'ordine del giorno sul referendum e si è astenuto sulle linee guida del progetto. Secondo Simone Sollazzo, capogruppo,ha spiegato che una «idea suggestiva» non può andare a discapito «della lotta alla povertà, della riqualificazione delle periferie e dell'equità sociale». Sollazzo ha ricordato che «Milano è un cantiere aperto tra scali ferroviari, Goccia, Calchi Taeggi, piazza d'Armi e M4», il rischio è di sovracaricare ulteriormente di cantieri la città. Infine, per quanto riguarda i costi, non sarebbe chiara la copertura economica. I pentastellati ricordano - in una nota di gruppo - che «non si è riusciti a trovare un milione per evitare l'iniqua tassazione delle scuole materne. Come troverà 500 milioni per tutto il progetto dei Navigli?».

Il capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi ha espresso la preoccupazione che il referendum sui Navigli serva da "volano di propaganda" per la campagna elettorale e poi «sparisca dall'agenda tra sei mesi». E nel gruppo forzista siede il maggiore oppositore della riapertura dei Navigli, Fabrizio Di Pasquale, che l'ha definita una «colossale operazione di distrazione di massa», nemmeno lontanamente paragonabile con la storia dei canali navigabili («i ponti in città bisogna per forza realizzarli a raso»). Per di più, il "nuovo" Naviglio «sarebbe una roggia larga quattro metri e mezzo per poter garantire due carreggiate per l'accessibilità delle case» e la zona da De Amicis a Sforza sarebbe condannata «perennemente al traffico paralizzato, come si vede già oggi coi cantieri della M4». I costi, infine, non terrebbero conto delle bonfiche e del fatto che «intorno al Naviglio ci sono case antiche, che potrebbero soffrire delle vibrazioni per spaccare il cemento armato».

Tutt'altra storia la posizione della Lega Nord, da sempre favorevole alla riapertura. «Chiunque la faccia saremo al suo fianco», ha chiarito il capogruppo Alessandro Morelli. Che ha però invitato la giunta a non fare il referendum e non perdere altro tempo, ma soprattutto a presentare in consiglio comunale («e non solo nelle veline per i giornali») il progetto dettagliato delle prime cinque tratte. Infine, Morelli ha chiesto che il Comune di Milano trovi alla svelta i 18 milioni di euro che mancano (mentre le altre istituzioni, cioè Canton Ticino, Piemonte e Lombardia, hanno già stanziato le loro parti) per attivare la navigazione Locarno-Milano-Venezia.

Favorevole anche il gruppo di sinistra Insieme X Milano, i cui consiglieri si sono presentati in aula con una maglietta blu. Anita Pirovano, la capogruppo, ha ricordato che «Milano sarà più pulita, più eco-compatibile, più innovativa e moderna. Con le opere previste sottraiamo un grande spazio al traffico su gomma per restituirlo ad un uso più utile alla città con isole pedonali, percorsi ciclabili, percorsi fluviali, spazi verdi. Una città più pulita che respira meglio».