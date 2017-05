Barack Obama è milanese: il sindaco Beppe Sala gli ha consegnato le chiavi della città

Barack Obama è ufficialmente un milanese. Martedì mattina, infatti, l’ex presidente degli Stati Uniti - che è in visita a Milano da lunedì - ha ricevuto le chiavi della città dal sindaco Beppe Sala.

La cerimonia, non aperta al pubblico, è avvenuta nella sede della Fiera dove Obama è poi intervenuto a “Seeds and Chips” per parlare di cibo e sostenibilità. Al momento della consegna dei sigilli erano presenti, tra gli altri, il ministro Maurizio Martina, Letizia e Angelo Moratti e Nerio Alessandri.

La consegna delle chiavi “è andata bene”, è stata emozionante”, ha confessato il primo cittadino. "L'augurio è che, adesso che è un vero milanese, ritorni - ha continuato Sala -. È un onore per me e per tutta Milano, è un uomo che ha cambiato la storia".

Lo stesso ex presidente Usa, che in mattinata è rimasto senza parole davanti al Cenacolo, ha poi tenuto il proprio discorso in Fiera. “Buon pomeriggio, si dice così?”, ha esordito. Per poi continuare: “Vorrei ringraziare tutti voi – ha detto, abito scuro e camicia azzurra senza cravatta – specie il sindaco Sala per averci accolto e dato il benvenuto alla giornata di oggi, Marco Gualtieri e il suo team e il Global innovation summit”.

VIDEO | Obama a Milano: i controlli di sicurezza in centro

E poi ancora: “Vorrei riconoscere il lavoro fatto da Matteo Renzi, l’ex premier, e Letizia Moratti per aver fatto in modo che si realizzasse Expo”.

"Vi prometto che torneremo tantissime volte qui in Italia", ha giurato Obama, che ha poi ricordato, con una frecciatina non troppo velata alle politiche anti immigrazione del suo successore Donald Trump: “Gli Stati Uniti non sarebbero quello che sono senza il contributo di generazioni di migranti italiani, che hanno anche dovuto subire discriminazioni, ma che con fede, convinzione e lavoro duro hanno avuto successo dappertutto e hanno rafforzato gli Stati Uniti".

Ph: Obama al Seeds&Chips

Quindi, il cuore del suo discorso su sprechi, clima e cibo. “Speriamo di guidare il nostro mondo verso il primo accordo significativo mondiale per un futuro a basso contenuto di carbonio”, l’auspicio di Obama, che ha anche ironizzato con un simpatico “Ho dimenticato la cravatta” per commentare il suo look.

“Nel corso della mia presidenza, io ho trasformato il tema climate change in una priorità assoluta perché definisce il contorno del secolo in maniera più pesante. Nessun Paese, grande o piccolo, sarà immune dall’impatto del cambiamento climatico. In otto anni - ha spiegato l’ex inquilino della Casa Bianca - abbiamo aumentato la generazione di energia pulita. Speriamo di guidare il nostro mondo verso il primo accordo significativo mondiale per un futuro a basso contenuto di carbonio”.

VIDEO | Obama a Milano: la folla lo aspetta fuori dall'hotel

E sul cibo, riferendosi anche al programma “cibi salutari a scuola” che la moglie Michelle aveva “inventato” per gli istituti americani, Obama ha sottolineato: “Mangiare in modo corretto aumenta la possibilità di essere in salute. Il problema è che le persone comprano cose preconfezionate, mentre quando c’è cibo fresco si spreca meno perché gli alimenti si deteriorano prima”.

“Per un grande cambiamento - ha detto in conclusione - dobbiamo iniziare a ridurre gli sprechi a casa nostra”. Poi, l’appello di chiusura: “Spero che la fame nel mondo sparisca”.

Infine due semplici parole - “Grazie Milano” - accolte da una standing ovation di tutto il pubblico presente in sala.

Dopo il discorso Obama ha incontrato Paolo Palumbo, un ragazzo di diciannove anni che ha scritto un libro di ricette per chi, come lui malato di Sla, fatica a deglutire. "Mi ha fatto i complimenti per i miei progetti - ha detto il giovane - E' stata una grande soddisfazione". Senza contare che Obama non è l'unico ad aver fatto una foto con lui. L'hanno voluta infatti anche l'ex premier Matteo Renzi e Carlo Cracco. "Obama - ha concluso - è davvero l'uomo migliore del mondo".

Ph: Obama con Paolo Palumbo - Foto Ansa