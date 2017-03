Case popolari, Forza Italia: «Il Comune si limita a presentare studi universitari»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

«Dopo le dichiarazioni di dura condanna alle occupazioni abusive degli alloggi nei quartieri popolari di Milano del nuovo prefetto, del nuovo questore e del nuovo presidente Aler, l'auspicio è che anche il Comune scenda in campo in maniera decisa contro un gravissimo problema che tiene in ostaggio decine di quartieri e migliaia di milanesi perbene residenti nei quartieri "ghetto"». Lo dichiara Alessandro De Chirico, vice capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino.

«Per il momento l'amministrazione comunale - prosegue De Chirico - si sta limitando a presentare studi universitari legati al territorio (come il pomeriggio del 2 marzo 2017 nella commissione Periferie di Palazzo Marino dove è stato discusso il progetto "Mapping San Siro") che sono un ottimo esperimento accademico, ma che dal punto di vista pratico sanciscono il fallimento delle politiche di inclusione sociale portate avanti per cinque anni dalla giunta Pisapia e per cui la giunta Sala, nei fatti, non sta dando la svolta che chiedono i cittadini. Auspico che quanto prima il tavolo della sicurezza tracci un piano d'intervento in quartieri dove l'illegalità regna sovrana».