La seconda giornata milanese di Barack Obama: dal Cenacolo al discorso in Fiera

È iniziata con una visita al Cenacolo la seconda giornata milanese dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. È il giorno più importante del suo soggiorno milanese: l'ex inquilino della Casa Bianca parlerà a Seeds&Chips, nei padiglioni della Fiera, di nutrizione, lotta agli sprechi, sostenibilità e cambiamenti climatici.

Davanti a lui ci sarà una platea di autorità tra cui il ministro Maurizio Martina che gli regalerà i semi provenienti dall'isola di Lampedusa, il sindaco di Milano Giuseppe Sala che gli consegnerà le chiavi della città e il governatore della Regione Roberto Maroni. Non solo: ci sarà anche l'ex primo ministro Matteo Renzi, che nel pomeriggio di lunedì ha incontrato Obama e insieme hanno chiamato Macron per le congratulazioni.

Lo ascolteranno in platea, discutere con Sem Kess, chef salutista di fama mondiale, oltre 3mila persone. 850 euro il ticket per sentirlo parlare. È la seconda uscita ufficiale da ex presidente dopo l'addio alla Casa Bianca, la prima all'estero.

VIDEO | Obama esce dall'hotel

Successivamente l'ex presidente degli Usa incontrerà Paolo Palumbo, un ragazzo malato di Sla che ha scritto un libro di ricette per chi, come nel suo caso, non riesce a deglutire. Lo ha raccontato l'ideatore del Salone, Marco Gualtieri, puntualizzando che è stato contattato dal padre del giovane. «Mi ha scritto all'una e mezza di notte chiedendomi una mano perché suo figlio avrebbe voluto regalare il libro a Obama. Così l'ho invitato a venire con il papà e il medico del Niguarda che lo ha in cura».