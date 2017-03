Roberto Maroni ribadisce: "Pronti a candidare Milano come sede per le olimpiadi del 2028"

“Non appena sarà designata la città delle Olimpiadi del 2024, se non sarà una città Ue, ci metteremo subito al lavoro per candidare Milano e la Lombardia alle Olimpiadi estive del 2028, iniziamo a lavorarci da subito”.

Lo ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, a margine della presentazione del dossier per la candidatura di Milano ad ospitare la 132esima sessione Cio nel 2019.

Il prossimo 13 settembre, a Lima, sarà scelta definitivamente la città che ospiterà i Giochi del 2024. In gara sono rimaste Parigi e Los Angeles: se dovessero vincere gli americani, allora si aprirebbero le porte per una candidatura - nel 2028 - della Lombardia, da escludere invece in caso di vittoria di Parigi per il principio d’alternanza dei continenti.

La selezione delle città organizzatrici dovrebbe prendere ufficialmente il via entro il 2019. Poi, da allora, altri due anni, più o meno, per la selezione definitiva, prevista per il 2021.

Milano e la Lombardia ci avevano già sperato proprio dopo che Roma si era tirata indietro, ma era una lotta ardua. Ora l’impresa sembra un po’ più alla portata.