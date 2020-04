"L'ospedale in Fiera venga utilizzato per le quarantene": l'appello del consiglio comunale

Utilizzare l'ospedale in Fiera per le quarantene, più test sierologici e il potenziamento dell'assistenza domiciliare per i pazienti Covid. Sono le richieste del consiglio comunale di Milano, riunitosi in videoconferenza nel pomeriggio di giovedì 23 aprile, che ha votato l'ordine del giorno presentato dai capigruppo di maggioranza Marco Fumagalli (Alleanza Civica per Milano), Filippo Barberis (Partito Democratico) e Anita Pirovano (Milano Progressista).

"Ad un’analisi e denuncia delle maggiori criticità rilevate fino ad oggi nella gestione regionale dell’emergenza sanitaria abbiamo formulato alcune proposte per noi decisive ad accompagnare in sicurezza la nostra città oltre l’emergenza", commenta Barberis.

Nel dettaglio le richieste approvate dal Consiglio comunale, sono quelle di "riorganizzare e implementare i servizi territoriali per la salute perché al momento mancano l’88 per cento dei presidi speciali, gli Usca, previsti dalla legge", spiega Barberis, "di definire con la Regione una chiara strategia per avviare su Milano una campagna di test sierologici" e di "potenziare e ampliare le strutture per l’isolamento e la quarantena, sia replicando progetti come l’Hotel Michelangelo che riutilizzando il nuovo Hub ospedaliero di Fiera, dove al momento solo 10 posti letto per le terapie intensive sono occupati sui 500 promessi".

Inoltre, l'ordine del giorno invita il sindaco Giuseppe Sala a promuovere in concerto con la Regione e Ats la creazione di "una struttura per raccogliere e monitorare tutti i dati legati all’epidemia", continua Barberis. "Su tutti questi punti pretendiamo risposte nel merito superando un atteggiamento di Regione che bolla come lesa maestà o attacchi politici strumentali ogni critica, - conclude il capogruppo Pd - anche quando formulata da centinaia di amministratori di ogni parte politica o da migliaia di operatori sanitari. Noi insisteremo, ostinatamente. Ne va della salute di tutti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ordine del giorno è stato approvato con voto favorevole dei consiglieri di maggioranza, del Movimento 5 Stelle e di Basilio Rizzo (Milano in Comune Sinistra e Costituzione).